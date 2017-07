Matias Bagnato: "Muy contento por el tratamiento que se dio a la ley de protección a las victimas"

Matias Bagnato - Sobreviviente de la Masacre de Flores 01-06.mp3

Matias Bagnato es el único sobreviviente de la Masacre de Flores y hablo con Eduardo BatagliaREPASÁ LAS MEJORES FRASES-"Ayer salí muy contento por el tratamiento que se dio a la ley de protección a las victimas, se le dio la importancia que tiene. Hubo una modificación en el defensor publico de la victima, es igualar la situación que tiene el delincuente. Desde el momento cero el delincuente contaba con un abogado que pagamos todos, y la victima no."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA-"El defensor de la victima iguala condiciones. Nosotros estábamos de acuerdo que se hagan los cambios, el tema es que ahora pasa a Diputados y sabemos que al ser un año electoral el Congreso funciona diferente."-"Las victimas deben ser notificadas de las liberaciones, por un tema de seguridad. También se puede presentar un recurso de queja cuando se intenta liberar a la persona cond enada."-"Nosotros confiamos que se trate en la sesión de la semana que viene. El proyecto el año pasado salió de Diputados por unanimidad, y en el Senado también. Si quieren lo pueden sacar, sacaron leyes de un día para el otro."-"Es importante que la gente tome conciencia que las leyes son para todos los ciudadanos, yo ya pagué un abogado y me excluyeron de la causa."-"Es llamativo como todos salimos a defender a los galgos y para ayudarnos a nosotros no."- Libertad condicional: "No quiero pensar en el momento que salga el asesino de mi familia, la figura de la perpetua no existe, lucharé para que no se le otorgue la salida. Hay otro proyecto para limitar las excarcelaciones, hay que dejar de poner parche por casos espasmódicos."