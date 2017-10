-"Tenemos una gran alegría por el triunfo de ayer, Mauricio Macri me felicitó."



-"El resultado lo interpreto como la confirmación del camino que eligieron los argentinos de cambio, no quiere decir un cheque en blanco,sino que haya un cambio en las formas y en el fondo."



-"Uno sentía cuando recorría la provincia un no aflojen."



-"Voy a asumir en el Senado el 10 de diciembre."



- Hubo contacto con Unidad Ciudadana: "Yo le agradecí a Sergio Massa, Florencio Randazzo, Néstor Pitrola por lo que dijeron, traté de hablar con Cristina Fernández pero no he podido. Yo la llamé, después le escribí a los asistentes, los dos estarem os juntos en el Senado"



-"No me sentí menospreciado en la campaña, sé cuál es mi rol y mi lugar. Yo vengo a aportar lo mio, al Gobierno de María Eugenia Vidal."



-"El gran ganador fue el bonaerense y nosotros, todos nos decían en la provincia no aflojen. Cambiemos ganó en muchos distritos bonaerenses."



- Mostrarán más ajuste?: "Es un error creer eso, nosotros planteamos una actitud de humildad que la vivimos así"



-"Es muy importante que Cristina Fernández y yo estemos juntos representando a los bonaerenses, debemos dialogar para encontrar las soluciones. Ella representa una parte importante de los bonaerenses."





Escuchá la entrevista completa: