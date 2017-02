"Flaco bajá la velocidad. Flaco vas muy rápido", le decían los pasajeros a Francisco Sanhueza, el chofer que conducía el micro que volcó en Horcones, que dejó 19 muertos y más de 20 heridos.



Leandro Torres es uno de los sobrevivientes del trágico accidente de la madrugada del domingo, relató: "Iba durmiendo. Primero me desperté en el momento que empezó a ladearse el colectivo, se apagaron las luces y volcó el colectivo. Sentimos varios gritos de la gente cuando nos volcábamos, toda la gente desesperada".



El joven pasajero contó que por lo menos en una oportunidad el colectivo había mordido la banquina, "se desequilibró un poco el colectivo y siguió a alta velocidad".



Leandro estaba en el asiento 12, en el pasillo del lado derecho y no llevaba el cinturón de seguridad puesto: "Creo que hubiera quedado atrapado en el lugar donde estaba o me hubiera golpeado con algo. Mucha gente quedo atrapada".



"No sabía qué hacer. Ayude a las personas que más pude, y después salí del colectivo. Afuera le pedí a un auto que me llevara a la Aduana Argentina, porque yo antes trabajaba ahí y tengo conocidos. Me atendieron y después me llevó Gendarmería al Hospital de Uspallata", contó Leandro.



Al lado de él viajaba Claudia Vila, quien sufrió una severa lesión que la dejó cuadripléjica y que permanece internada en el Hospital Central. En cambio Leandro sufrió solo raspones, en especial en la espalda.



"Ahí nomás pararon autos, camiones, se bajaban con matafuegos. Se había empezado a incendiar la parte de atrás del colectivo, pero ahí nomás lo apagaron", sostuvo Leandro, quien viajaba a Chile para ir a trabajar en la construcción: "Acá no hay trabajo y tomé la decisión de irme allá que si tenía trabajo. Creo que llegaba y en unos días empezaba a trabajar con un contratista que me esperaba allá".