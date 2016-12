El goleador argentino Gonzalo Higuaín, quien el 10 del actual cumplirá 29 años, admitió en la prensa italiana que a causa de su pase del Nápoli a la Juventus lo "masacraron" con críticas que considera injustas.

"Fue un verano difícil, me masacraron. Decían que estaba mal y muchas cosas negativas pero cuando marqué mi primer gol en la Juve para todos estaba en gran forma. Estas cosas de verdad no las entiendo", dijo el ex delantero de River y Real Madrid al diario "Il Corriere della Sera".

Tras su llegada a Juventus, considerada una "traición" por los napolitanos, se lo criticó por su exceso de peso y hoy el goleador expresó al respecto: "No me molesta que me critiquen por mi peso, pero si alguien tiene dudas puede preguntarlo a los preparadores físicos, que están muy satisfechos".

No obstante, Higuaín no guarda rencor con Napoli ya que le marcó un gol en este certamen en el cotejo que igularon 1 a 1 en Turín y optó por no festejar el tanto, consignó EFE.

"Me educaron de esta forma y decidí no celebrar el gol antes del partido. Soy un hombre que no se olvida de lo que ha hecho y de lo que ha recibido, y el Nápoles me dio mucho y me hizo crecer. Fue una manera para agradecer al equipo, al técnico y a la hinchada napolitana".

El internacional argentino consideró además que "nadie es perfecto, ni siquiera el mejor del mundo" y que él siempre quiere aprender y tener "la humildad para escuchar las críticas".

Higuaín también es cuestionado por gran parte de los hinchas argentinos y muestra de ello es que fue silbado en Mendoza cuando Argentina le ganó a Colombia por 3 a 0 en el cotejo por la eliminatoria para el mundial de Rusia 2018.