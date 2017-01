Meli llegó al país y admitió su entusiasmo por jugar en Racing

El mediocampista Marcelo Meli retornó este viernes al país luego de haberse desvinculado del Sporting de Portugal, y admitió sentirse entusiasmado por su incorporación a Racing Club, entidad que adquirió su pase en forma definitiva y le hará un contrato por los próximos cuatro años.

"Estoy contento de haber regresado al país, me permitirá estar cerca de mi familia, y también entusiasmado por esta posibilidad que me ofrece Racing, ya me llamó (Diego) Cocca y me adelantó que piensa utilizarme por los costados, le respondí que puedo hacerlo sin problemas", comentó Meli en declaraciones a la señal de cable TyC Sports efectuadas en el aeropuerto de Ezeiza.

El polifuncional futbolista nacido hace 24 años en la ciudad bonaerense de Salto inició su carrera en Colón de Santa Fe y luego pasó a Boca Juniors, donde jugó hasta mediados del año pasado y se marchó a préstamo al Sporting de Lisboa, club en el que prácticamente no jugó.

"No jugué mucho allá, por eso quería recuperar ritmo, mostrarme y quizá en un futuro retornar a Europa nuevamente. Agradezo el interés que mostraron para contratarme tanto San Lorenzo, Independiente y Newell's, en Boca no tenía lugar, estaba difícil, y Racing me pareció la mejor opción", resaltó Meli.

El futbolista firmará su contrato en las próximas horas con Racing y se sumará al plantel que dirige Cocca y en el que según él mismo reconoció tiene algunos amigos como Agustín Orión y Emanuel Insúa, con quienes jugó en Boca, y Ezequiel Videla, su compañero en el mediocampo en Colón.