En su programa Majul 910 , el periodista y conductor de La Cornisa Luis Majul , entrevistó a Francesc Orellá, el actor catalán protagonista de la serie Merlí, una de las más vistas en Netflix.

El contacto surgió por el día del Maestro, en el contexto de entender al personaje y sus cualidades sociales y educativas para con sos alumnos: "Merlí es un personaje fantástico, polémico, un trabajo importante para el actor. Me sentí cómodo y cercano al personaje. Estamos en la tercera temporada", aseguró Orellá.

"A mí la filosofía me ha interesado siempre. Merlí quiere que sus alumnos no sean observadores y combatan la facilidad... Merlí es muy critico del sistema educativo de su país y está convencido que hay otras maneras de enseñar. Es evidente que Merlí no hace bien todas las cosas, es mentiroso, manipulador, el fin es siempre algo que deja una lección. Tiene virtudes y defectos, pero no tiene mala intención."

Sobre la construcción del personaje, el actor confesó: "Tengo un poco bastante de Merlí por es o me fue cómodo el personaje."

