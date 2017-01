¿Messi, Cristiano o Griezmann? Este lunes se entrega el premio The Best

El portugués Cristiano Ronaldo se perfila por encima de Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann como un claro favorito para quedarse con el premio The Best instituido por la FIFA y cuya ceremonia tendrá lugar este lunes en Zurich, desde las 14.30 de Argentina.



Este premio individual creado por la FIFA en 2016 sustituye el FIFA Ballon d'Or, que unificaba el Balón de Oro entregado por la revista France Football desde 1956 y que desde el año pasado volvió a independizarse.



The Best, cuya gala será transmitida en directo por el canal ESPN2, se decide por la votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, pero su innovación más importante consiste en que esta vez se ha sumado la decisiva participación de los cibernautas.

Tras el recuento de los votos la FIFA eligió a los tres mejores.



En el fútbol masculino los postulantes al premio son Ronaldo, Messi y Griezmann y en el fútbol femenino son la alemana Melanie Behringer (del Bayern Münich), la estadounidense Carli Lloyd (del Houston Dash) y la brasileña Marta, del Tyressö de Suecia, vencedora del FIFA Word Player cinco veces entre 2006 y 2010.

Los especialistas descuentan que entre las señoritas la distinción será otorgada a Lloyd, de 32 años, mediocampista del Houston Dash y de la selección de su país, considerada hoy la mejor futbolista del planeta.



Entre los varones la votación en la web resultó reñida pero todo parece indicar que The Best será Ronaldo, que tuvo un 2016 excepcional, coronó con su tercera Champions League y lideró al representativo luso en la bautismal conquista de la Eurocopa jugada en Francia.



Semejantes conquistas parecen demasiado para Messi, que, sin embargo, pese a sufrir una lesión y un bajón estrictamente futbolístico hacia la mitad de la temporada, gravitó en forma en el Barcelona que se quedó con la Liga de España y la Copa del Rey e incluso en la Selección Argentina que llegó a la final de la Copa América Centenario.



Por su lado Griezmann sobresalió en el siempre acreditado Atlético de Madrid y asimismo en la selección francesa, aunque de todos modos su inclusión en la terna fue cuestionada, algo si se quiere natural desde el momento que las diferencias entre CR7 y Messi y los demás son abismales.



Nacido en Funchal, Madeira, el 5 de febrero de 1985, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es una máquina de hacer goles: desde el día de su debut, 14 de agosto de 2002, hasta ayer que marcó versus Granada en el Bernabéu, suma más de 500 que incluyen la condición de máximo anotador de la historia del Real Madrid y de la Champions League.



En el Madrid el luso dispone de una rúbrica fabulosa: suma más goles que partidos jugados.

Nacido en Rosario, Santa Fe, el 24 de junio de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccitini es estimado como el mejor futbolista de este tiempo y como mínimo uno de los cinco mejores de todos los tiempos junto con sus compatriotas Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano, el brasileño Pelé y el holandés Johan Cruyff.



Debutó en Primera el 16 de octubre de 2015 y salvo en los Mundiales con la Selección Nacional, su cuenta pendiente, brilló y rompió récords de forma sistemática, entre otros ha ganado 29 títulos con el Barcelona, superó a Gabriel Batistuta en la nómina de principales anotadores de la selección argentina, encabeza el ránking de pases-gol liga por liga y es el máximo goleador de la historia del Barsa, de la Liga de España, de la Supercopa de España, de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes.



Messi es el único jugador que ha ganado cinco veces el Balón de Oro, uno de France Football y cuatro de la FIFA, en tanto Ronaldo ha ganado cuatro, dos de la revista francesa y dos de la FIFA: se prevé que mañana alcanzará al rosarino, que goza del privilegio adicional de haber sido premiado en cuatro temporadas consecutivas y tener cinco trofeo correspondientes a campañas distintas.



El diseño del premio The Best, a cargo de la artista croata Ana Barbic Katicic, consta de cinco partes (la inferior, la base, una pieza de carbono en la base, el cuerpo y el balón) y en general evoca la forma de la Copa del Mundo actual.



Desde 1999 a nuestros días, además de Messi y Ronaldo han recibido la distinción de mejor jugador de la temporada los brasileños Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho y Kaká, el portugués Luis Figo, el británico Michel Owen, el checo Pavel Nedved, el ucraniano Andry Shevchenko y el italiano Fabio Cannavaro.