Messi y un sorpresivo cambio de planes por culpa de la goleada del PSG

Lionel Messi suspendió un viaje a Egipto que tenía programado para promocionar una campaña de turismo sanitario en El Cairo.

Tras la goleada que sufrió Barcelona a manos del PSG, por la ida de octavos de final de la Champions League, el argentino canceló su presentación por recomendación del club.

Messi no iba a regresar con el resto del plantel a Barcelona y se iba a tomar un vuelo directamente desde París hasta El Cairo para participar de un acto en el marco de la lucha contra la Hepatitis C pero, a raíz de cachetazo que le propinó el conjunto francés, no hubo permisos especiales para nadie... ni siquiera para La Pulga.