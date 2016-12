Michetti defendió el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios públicos

La vicepresidenta Gabriela Michetti defendió hoy el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios públicos y admitió que el Gobierno necesita que arranque pronto "la reactivación económica con consumo".



En declaraciones a Radio La Red, explicó que los familiares de funcionarios públicos que quieran adherirse al blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno deberán cumplir con muchos requisitos, entre ellos "que los bienes sean adquiridos antes de entrar a la función pública".



"Si el espíritu de la ley es que no puedas blanquear lo que adquiriste siendo funcionario, sería casi inconstitucional que le niegues a un familiar la posibilidad de blanquearse: en ese sentido no está mal, me parece que es justo", señaló Michetti.



"No es que se le va a permitir al familiar blanquear todo. Lo que se le va a permitir es que no se le afecten bienes adquiridos antes porque no entraría la cuestión de tu uso del privilegio de ser funcionario público", subrayó-



"No voy a decir lo que a mí me parece, estoy en este Gobierno y defiendo sus políticas", comentó sin embargo.



La oposición rechazó el decreto del presidente Mauricio Macri que autoriza el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, una medida que fue objetada por algunos sectores del oficialismo.

Por otra parte, la vicepresidenta admitió que "la salida de la crisis (económica) viene un poquito atrasada", hecho que atribuyó a múltiples factores, pero puso de relieve que el gobierno hizo lo necesario para "poner los cimientos" para recibir inversiones y generar empleos, con medidas como abrir mercados e invertir en infraestructura.



"Teníamos una expectativa de hacer las cosas más rápido", dijo.



En este sentido, señaló que el Ministerio de Producción maneja inversiones "por cerca de 28 mil millones de dólares, que estarán operativos el año próximo", a lo que se suman 10 mil millones de inversiones ya anunciadas.