Michetti dio marcha atrás con un posible veto a Ganancias

La vicepresidenta Gabriela Michetti consideró hoy que la oposición "más que desestabilizar" busca la "hendija para intentar lastimar" al Gobierno, y se mostró esperanzada en que "no se va a llegar a la instancia del veto" de la reforma del impuesto a las Ganancias dado que el oficialismo buscará introducirle modificaciones en el Senado.



"Más que desestabilizar, yo veo que buscan la hendija para ver si pueden lastimar, o zamarrear o generar alguna debilidad. Por supuesto, estoy convencida, de que no se logra, pero hay una tendencia de algunos dirigentes que, por momentos, parecen asumir de verdad la responsabilidad que se necesita, y luego no sucede", afirmó anoche Michetti en declaraciones formuladas a radio Continental.



Por eso, confió en que "los senadores no se van a sentar a ver cómo hacen un daño porque ellos también se ven afectados en la recaudación" y remarcó que, en el Senado, el oficialismo tiene "una instancia de diálogo muy fuerte" con las provincias.



Por otra parte, consultada sobre las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, es la persona menos confiable del sistema político; respondió: "Yo creo que hay muchas personas poco confiables en el sistema político. Massa en esta jugada se mandó en una macana grande como una casa donde hasta él se perjudicó".



En el mismo sentido, y en declaraciones televisivas Michetti había manifestado horas antes que en el debate que se realizará la semana próxima en el Senado, estará presente la "oportunidad de corregir un intento populista y demagógico que resulta inviable".



De esta forma, se refirió a la media sanción que tuvo anteayer en la Cámara de Diputados el proyecto opositor que modifica el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.



Allí, la vicepresidenta y titular del Senado anticipó que, en caso de ser sancionada la iniciativa aprobaba por la Cámara baja, el Ejecutivo la vetará "aunque deba pagar costos políticos".