Mónica Schlottahueer: "Estamos en mano de gente que no quiere resolver los problemas, además estamos en EMERGENCIA en el eléctrico"

La delegada del tren Sarmiento, Mónica Schlottahueer, habló con Luis Novaresio sobre el accidente en Ramos MajíaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES¿Nos puede contar qué paso esta vez en el Sarmiento?Mónica: Hubo un accidente en una de las barreras céntricas de Soler. La información es que la barrera anduvo bien, se avisó y sin embargo el automovilista paró con la trompa ya en la zona de las vías. Por suerte no hubo ninguna víctima. Salieron caminando los dos.Luis Novaresio: Con al experiencia que usted tiene el Sarmiento, ¿cómo analiza esto que está pasando?AUDIO DE LA NOTAMónica: Nosotros, ayer y anteayer como consecuencia de lo que estuvo pasando, nos reunimos y decidimos es que se va a convocar a una conferencia de prensa para demostrar todas las denuncias que llevamos hechas desde los últimos años, desde el pe ríodo de (Florencio) Randazzo y también con esta gerencia. Estamos otra vez en absoluta emergencia. Acá no se hizo todo lo que se debería haber hecho en seguridad, se hicieron negociados con el maquillaje.Luis Novaresio: depende un poco más de la suerte que de otra cosa.Mónica: sí, estamos en manos de gente que no quiere resolver los problemas y eso pone en peligro a la gente. Eso es lo que nos preocupa. Estamos denunciando todos los problemas que tenemos, incluso con las formaciones chinas que nos las vendieron como si fuesen lo mejor. Estamos denunciando un montón de cosas y no estamos siendo escuchados.