Montaner reveló que si gana Trump se va de EEUU

El periodista le consultó sobre los parecidos que tendrían el candidato republicano Donald Trump con el fallecido presidente venezolano, a lo que Montaner no dudó en responder "en el reto, en la violencia, como se maneja su lenguaje gesticular".





El cantante confesó que está dispuesto en abandonar Estados Unidos de resultar el magnate en los próximos comicios electorales "me asustaba Chávez también por eso me fui de allá y también me asusta él (Trump)".





El cantante acaba de estrenar un videoclip "Aunque ahora estés con él" con una canción dedicada a Venezuela. Una pieza audiovisual ambientada "en un país convulsionado" con la que ha querido apelar al "sentimiento de reconciliación", señaló.





Las elecciones a la presidencia se realizarán el 8 de noviembre, a pesar de que Hillary se encuentra como favorita, diversas celebridades se han manifestado en público para mostrar su rechazo a una eventual presidencia de Trump por los próximos años.