Montañita: se demora el segundo juicio y la madre de Majo Coni manifestó su bronca

A mediados de noviembre pasado, José Luis Pérez Castro fue detenido en la localidad de Montañita y se convirtió en el tercer acusado que tiene la investigación por los asesinatos de Marina Menegazzo (21) y María José Coni (22). Hasta entonces la causa no ha sido debatida en un juicio oral y pública y la madre de esta última, Gladys Steffani, criticó duramente a la Justicia ecuatoriana.

La fiscal del caso María Coloma Pazmiño ya finalizó la pesquisa contra Pérez Castro y pidió la elevación a juicio, pero un recurso de apelación del abogado defensor demoró el proceso. Steffani aseguró que esta situación sumada a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo dejaron el expediente "totalmente parado".

"La nueva investigación tiene cuatro cuerpos, es decir, casi nada. No le hemos visto la cara a este tipo –en referencia al nuevo sospechoso-, no sabemos qué vinculación tiene, sólo que el ADN le dio positivo. Han hecho tanta movilización desde un comienzo para que todavía haya tantas dudas", agregó.

Cruce con la fiscal

Steffani hizo pública su disconformidad con la fiscal María Coloma, quien en poco tiempo se jubilará y dejará de investigar el caso de las mochileras mendocinas. Por un lado, ambas protagonizaron un cruce público en la red social Facebook cuando la madre de Majo Coni dijo que los resultados de ADN habían dado negativos –información brindada por Viviana Chiriboga, sobrina del fiscal general- pero Coloma desmintió esto y la tildó de "chusma".

Pero mucho peor fue un cruce que tuvo debido a una insólita situación ocurrida en el inicio de la investigación. Cuando se realizaba la reconstrucción del hecho, a mediados de abril de 2016, "Viviana Chiriboga me dijo que había unos videos pornográficos de las chicas", relató Steffani.

La madre de Coni, que se encontraba en Ecuador, vio los videos y notó que en realidad no se trataba de ninguna de las jóvenes. "Coloma me dijo que la grabación se había viralizado en Montañita. No eran porque no tenía la misma risa ni la misma voz. Cuando terminó la reconstrucción, la fiscal me dijo que le pregunte a las amigas de Majo la clase de hija que yo tenía", aseveró.

La situación con los supuestos videos se tornó más insólita meses después, cuando Coloma se contactó con Steffani. "Después del juicio –en agosto pasado- me mandó un mensaje para que averigüe si una de las chicas había estado con un futbolista de apellido Larrondo", explicó, en referencia al tunuyanino que se desempeña en River Plate.

Sucede que el video con escenas explícitas de sexo era uno que circuló en marzo de 2016 de una despedida de soltero donde supuestamente participó la mujer del jugador mendocino, pese a que este luego desmintió que se trate de ella. "La fiscal me dijo que hasta le llamó a Larrondo para ver si la del video era una de las chicas", dijo Steffani.

"Puede ser que esté empecinada en el caso de mi hija, por más que nada me la devuelva, pero en febrero dieron el caso por resuelto en 24 horas y después de un año... ¿no tenemos nada mas?", concluyó.