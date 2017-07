Murió Aldo Ducler, el financista de la familia Kirchner

El hijo del financista Aldo Ducler confirmó a Infobae que el ex titular de la financiera Mercado Abierto falleció este jueves mientras manejaba por el microcentro porteño. Hace dos días, Ducler había denunciado a la ex presidente Cristina Kirchner: la acusó de que los Kirchner habían utilizado el dinero del "Fondo de Santa Cruz" para financiar la campaña presidencial de 2003.



Las primeras versiones indican que Ducler habría sufrido un intento de robo, y que el estrés de la situación le habría causado un problema cardíaco. Ducler fue trasladado al hospital Argerich, donde falleció poco después. Sin embargo, según el periodista Luis Gasulla, el hijo de Ducler no confía en la versión oficial.



El año pasado, Gasulla logró entrevistarlo a Ducler para el programa Liberman en línea, y en la nota el financista aseguró: "Nunca manejé los fondos de la provincia de Santa Cruz".



"No tengo causas judiciales abiertas. Nunca en mi vida las tuve. La única fue esta de lavado de dinero donde estuve imputado pero nunca procesado", argumentó Ducler en la última entrevista que brindó.



Sin embargo, una investigación publicada por el diario Clarín el año pasado reveló que la financiera de la que Ducler era dueño figuraba como receptora de los resúmenes que el banco Morgan Stanley enviaba con información de la cuenta que contenía los cerca de USD 500 millones del conocido como "Fondo de Santa Cruz".



Ducler, que fue secretario de Hacienda durante la dictadura de Leopoldo Galtieri, fue investigado por la Justicia de los Estados Unidos en la década del '90 acusado de haber llevado adelante negocios relacionados con el narcotráfico con el conocido "Cartel de Juárez" mexicano.



"El Fondo de Santa Cruz"



El 31 de marzo de 2008, el gobierno santacruceño confirmó que la provincia tenía depositados en el exterior USD 554.202.122,91 en efectivo, títulos y fideicomisos, y que habían sido repatriados a la Argentina.



Ese dinero formaba parte de la indemnización que Santa Cruz recibió en abril de 1993 en el marco de un acuerdo extrajudicial con el gobierno del entonces presidente Carlos Menem por regalías mal liquidadas por USD 654 millones, de los cuales USD 100 millones fueron invertidos en acciones de YPF y el resto enviado a los Estados Unidos.



Cuando en 1999 Repsol compró el paquete accionario de YPF, Santa Cruz vendió sus acciones, lo que duplicó el valor del fondo, que trepó a USD 1.100 millones, de acuerdo a un cálculo realizado por la UCR. En 2001, el fondo fue divido entre los Estados Unidos y Suiza, y en 2004 los depósitos fueron unificados en el Crédit Suisse.



La vuelta al país de los fondos fue anunciada en agosto de 2005, pero se demoró hasta 2007. Finalmente regresó al país la mitad del dinero que según la oposición santacruceña debía tener el fondo.