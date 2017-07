Murió el sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas

Gerónimo "Momo" Venegas murió este lunes luego de una larga lucha contra el cáncer, confirmaron a Infobae allegados al sindicalista. Sus restos serán velados mañana en la municipalidad de Necochea.



"El Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informa oficialmente el fallecimiento de Gerónimo 'Momo' Venegas. Se solicita, y se agradece el respeto con el que siempre acompañaron a Gerónimo Venegas y a la Institución", se indicó a través de un comunicado.



Como gremialista, fue secretario del Interior de la CGT bajo la conducción de Hugo Moyano, Presidente de OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) y titular de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas y presidente del Grupo Mundial de Trabajadores Agrícolas de la UITA.



Desde que asumió Mauricio Macri, Venegas fue el funcionario sindical que más cercano se mostró al gobierno de Cambiemos. Este año, el Presidente celebró el Día del Trabajador en el acto del titular del partido FE: "Nosotros somos el peronismo Cambiemos. Venimos trabajando juntos con el Gobierno. Tenemos un partido a lo ancho y a lo largo del país y estamos trabajando en el frente", explicó en ese entonces Venegas.



"Lo más importante del triunfo de Mauricio Macri es haber terminado con la corrupción de Estado, esa corrupción que no nos dejaba crecer, que nos llevaba rumbo a Venezuela. Estuvimos a tres materias de aprobar Venezuela nosotros. Entonces, yo sé que no está todo bien, que es muy difícil salir de una situación de quebranto como la que quedó el país. Pero lentamente el campo está reanudándose, la construcción... Son señales de que se va a salir", sentenció el gremialista ese día.



Esto lo llevó a recibir fuertes críticas de los otros sindicatos, al punto de recibir amenazas con panfletos: "Momo Venegas traidor. Te va a pasar lo mismo que a Vandor".



Venegas también fue uno de los primeros en romper filas con la CGT y desde entonces se muestra en la vereda opuesta del triunvirato: "Estos chicos no conducen a nadie". Y hasta se animó a desmerecer el paro nacional: "No va a tener mucha consistencia laboral. Sí tendrá un fuerte apoyo de las organizaciones sociales y del kirchnerismo, de toda esta gente que se ha adueñado de lo que debería ser la CGT".