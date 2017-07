Newells y Rosario Central se ven las caras en apasionante clásico

Embed





Newell's, ubicado a cuatro puntos del líder Boca Juniors, recibirá en el Estadio Coloso Bielsa a Rosario Central, que va por la revancha de la anterior derrota como local, en el apasionante clásico rosarino previsto por la 24ta. fecha del Campeonato de Primera División.

El partido será arbitrado por Federico Beligoy desde las 15 y transmitido en directo por El Trece.

Este sorprendente Newell´s de Osella, que marcha segundo, es un equipo llamativo porque tiene un plantel reducido, pero sumó 45 puntos en base a la solidez defensiva, que le otorga sobre todo su arquero Luciano Pocrjnic, y a la diferencia que hace con tres jugadores distintos: Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica.

Osella hará el cambio obligado del juvenil marcador central Franco Escobar por el lesionado lateral derecho José San Román, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el comienzo de la derrota por 4 a 2 contra Independiente, y no definió si producirá una variante táctica con el ingreso del juvenil volante de contención Jalil Elías -"de mayor movilidad, que muerde más", según sus palabras- por el defensor devenido en volante Juan Ignacio Sills.

"Es la última oportunidad que tenemos de pelear el título. El clásico es importante, pero además tenemos el plus de pelear el campeonato", advirtió esta semana el delantero "rojinegro" Scocco.

Enfrente se parará este también sorprendente Central del uruguayo Paolo Montero, que viene de perder 2 a 1 como visitante de San Lorenzo, en un partido raro porque dispuso de mayor tenencia de la pelota y se plantó a atacarlo y a jugarle de igual a igual, pero cometió varios yerros defensivos que lo condenaron a una derrota que podría haber sido más abultada.

"Me gustó el partido que hicimos porque nos plantamos y lo atacamos. Ellos tuvieron seis llegadas, pero tres fueron de ellos y tres por errores de marcación, así que tenemos que corregir eso y el resto no está mal", analizó a su equipo el ex defensor uruguayo.

Montero reemplazará al lesionado lateral derecho Víctor Salazar, quien sufrió una distensión del isquiotibial izquierdo contra San Lorenzo, por el marcador central uruguayo Hernán Menosse, dado que su primer sustituto, Cristian Villagra, recibió la quinta amonestación en ese partido.

Las otras variantes estaban cantadas: los regresos del delantero y capitán Marco Ruben, quien cumplió la dos fechas de suspensión por su expulsión en la victoria sobre Gimnasia y que, además, perdió hace una semana a su abuelo Fermín, asesinado por ladrones que le robaron en su casa de Fray Luis Beltrán, y del volante Gustavo Colman, que también se perdió los dos últimos partidos por la muerte de su padre. Ruben entrará por el delantero Germán Herrera y Colman por el volante central Mauricio Martínez.

"Hace rato que estamos esperando este partido", avisó Ruben, en referencia a la revancha del último clásico, cuando Central dilapidó media docena de llegadas en el primer tiempo contra un equipo de Osella que no pasaba la mitad de la cancha pero que ganó en tiempo de descuento con un tanto de "Maxi" Rodríguez a la salida de un córner.

En este sentido, el capitán "rojinegro" reconoció esta semana: "Tenemos que tratar de jugar bien y dominar para tener mayores chances de ganar porque es muy difícil o casi imposible que se dé un clásico como el anterior. Eso se puede dar una sola vez".

En tanto, Osella opinó: "El clásico son 90 minutos de furia. Va a ser un partido abierto, intenso y que se va a definir por detalles".

Del otro lado, Montero sostuvo: "Ellos tienen jugadores importantes, a los que hemos visto. Respetamos a todos los rivales, pero nos fijamos más en lo nuestro. Los dos tenemos jugadores de buen pie y ojalá que sea un buen partido. A los clásicos los ganan los valientes".

Central cuenta con una ventaja de siete partidos en el historial de Primera División: ganó 50, empató 75 y perdió 43 de 168 enfrentamientos.

