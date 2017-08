No es más de lo mismo: cómo será el nuevo fútbol por TV

"Queremos darle orden a un sistema que, en muchos aspectos, estaba muy desordenado", se escuda Donnari (Fox). "Tiene que ver con hacer valer nuestros derechos: hay situaciones que no se pueden dar", afirma. Y enumera: "Hay situaciones de ingreso en los estadios para transmisiones que no están permitidas y que estamos tratando de contener. No las contenemos nosotros solamente: eso va a favor del producto fútbol. Los dirigentes de la AFA y la Superliga entienden perfectamente que eso es así, porque se miran en el espejo de las grandes ligas del mundo donde eso es así". "Vamos a tener un sistema de ventanas lógico, sin ninguna demora innecesaria para que los informativos y la gente puedan ver en tiempos lógicos los goles y los resúmenes", promete De Stéfani (Turner). "Nosotros no queremos privar de cierto nivel de información a los medios, de ninguna manera. Lo que sí, todos conocemos el ejercicio de los derechos. No sólo los que viajamos a las grandes coberturas, sino todas las empresas que se dedican a esta actividad", advierte Mansilla (Turner).