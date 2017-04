"No he hablado con nadie de la AFA, hay un entrenador trabajando"

Jorge Sampaoli es el primer apuntado por la nueva dirigencia de la AFA para reemplazar en el cargo de DT de la Selección argentina a Edgardo Bauza.

Claudio Tapia no está a gusto con el desempeño del Patón en el seleccionado y el ex entrenador de Chile sería el favorito. De hecho ya se habla de un viaje de Daniel Angelici a España para ofrecerle el puesto esta semana.

Al ser consultado en conferencia de prensa, el actual técnico del Sevilla desmintió haber tenido contacto alguno con dirigentes de la AFA y aseguró que solo piensa en el partido ante el Sporting, por la Liga española.

"Creo que es muy injusto para todos. Hay un entrenador trabajando, que tomó la Selección en un momento difícil", expresó el argentino. "No he ha hablado con nadie de la AFA, a mí sólo me vincula el partido ante el Sporting. No tengo ningún contacto con ellos", tiró pero no descartó una posible salida del Sevilla, tras la salida de Monchi: "Hay un cambio de proyecto deportivo y hay que ver qué puedo aportar yo, ahí se verá si el vínculo puede seguir o se puede romper".

Sobre las declaraciones en su contra que formuló Carlos Bilardo, Sampaoli dijo: "No hago valoración de sus declaraciones. Cuando hablo de alguien de lo que pienso lo hago personalmente".