"No me importa cómo te llamás, conmigo juegan los que están mejor"

"Nos sostenemos en algunos jugadores que son de mucha importancia, en los nuevos que se sumaron y en el resto que sigue creciendo. Estamos en un muy buen momento, se está gestando algo muy bueno, vamos por buen camino y hay buena energía", expresó el "Muñeco" en la previa del duelo del domingo ante Patronato de Paraná.



Justamente, respecto de su presentación en tierras entrerrianas por la sexta fecha del Campeonato de Primera División, el DT comentó en conferencia de prensa que el equipo lo va a decidir mañana "cuando se nivelen todos los jugadores, en especial con los que vienen de la selección, porque será muy duro, en una cancha complicada y con un rival que necesita ganar".



En otro orden, Gallardo se refirió a la operación del defensor Luciano Lollo, quien llegó como refuerzo proveniente de Racing pero aún no pudo debutar en la entidad de Núñez.



"Seguramente se va a recuperar, teníamos la ilusión de tenerlo ahora, pero no se dio, tuvo una dolencia y tuvo que operarse y hay que desearle una buena recuperación, nos va a aportar mucho en el futuro", expresó.



"Siempre hacemos autocrítica incluso cuando ganamos, fuimos a buscar al mejor, venían de una situación compleja, nosotros decidimos esperarlo, los tiempos en la medicina no son exactos, para todos los que quieren dañar, decimos que primero está la salud del jugador", añadió.



Por su parte, sobre la posibilidad de que Iván Rossi, quien arribó desde Banfield y aún no jugó, sea una alternativa para la defensa, el DT consideró: "Estamos intentando ver cuáles son las cualidades de los jugadores que tenemos y la de Rossi es una de las posibilidades en el campo y en el diálogo asume rápido los conceptos y no tiene problemas en agarrar el puesto".



Además, Gallardo confió que quiere al delantero ex Rosario Central Marcelo Larrondo al ciento por ciento y explicó: "Fue uno de los jugadores que pedimos y tuvo inconvenientes para estar bien, somos optimistas que lo estará, pero hasta tanto no lo vea bien, elegiré a quien vea mejor".



Y sentenció: "No me importa cómo te llamás, conmigo juegan los que están mejor, y al banco van los que veo mejor para esa alternativa, me puedo equivocar mil veces pero lo hago con el convencimiento que juega al que veo mejor".



De este modo, la formación inicial para jugar ante Patronato será con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Andrés D´Alessandro, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Tomás Andrade; Lucas Alario y Sebastián Driusi.



Además del equipo titular que será el mismo que le ganó a Vélez por 3 a 0 van a estar en la lista de concentrados Enrique Bologna, Iván Rossi, Camilo Mayada, Iván Alonso, Nicolás Domingo, Rodrigo Mora y Denis Rodríguez.



El plantel se entrenó de modo recreativo y con tareas con pelota en el predio de Ezeiza y mañana volverá a trabajar en el Monumental para viajar a Santa Fe por la tarde y de allí en micro a la ciudad de Paraná.



El cuerpo técnico realizó varias charlas individuales con algunos jugadores que van a ser titulares el domingo, entre ellos el ecuatoriano Mina, quien recibió indicaciones de Gallardo durante varios minutos y, el paraguayo Moreira y Andrade que charlaron con el ayudante técnico, Matías Biscay.



Por último, en el marco de la conferencia de prensa, Gallardo no quiso explayarse en relación a la selección y confesó: "Somos hinchas y todos opinan, en lo personal tengo mucho trabajo con el día a día de mi trabajo, por eso prefiero no opinar del tema. Se habló mucho y seguro hay trabajo para hacer y para eso hay un DT".



"Por ahí se le gana a Brasil la otra fecha y todo cambia, vivimos siempre de acuerdo a los resultados y no se observan los procesos y una derrota te pone de una manera y una victoria de la otra, somos así, desde siempre", finalizó.

