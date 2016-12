¡Noche de revancha! Boca y Central, mano a mano por un lugar en las semifinales

Embed

Después de 363 días de aquella polémica final de la Copa Argentina ganada por Boca Juniors a Rosario Central, ambos equipos se volverán a enfrentar en el estadio Mario Kempes de Córdoba, esta vez por los cuartos de final del torneo que clasifica a la Copa Libertadores 2017.Aquella recordada final fue el 4 de noviembre del año pasado, cuando el Boca que dirigía por entonces Rodolfo Arruabarrena venció a Central por 2 a 0 y obtuvo su segundo trofeo ese año, porque ya era campeón del torneo de Primera División, en un partido que terminó en escándalo y con serias acusaciones de todo Rosario Central ante el mal arbitraje de Diego Cevallos.El árbitro en esa caliente noche cordobesa cobró un penal en una infracción afuera del área y un gol en posición adelantada favorables al equipo boquense, ambos compartiendo la responsabilidad con Marcelo Aumente, el juez de línea 2.Aquel encuentro le costó a Cevallos ser sancionado y no dirigir más en Primera División, pero también quedó sobre su historia profesional la mancha de una actuación para el olvido y teñida por la sospecha que es materia común en el fútbol argentino.El cruce del fixture quiso que casi un año después, otra vez "xeneizes" y "canallas" se vean cara a cara y que los recuerdos de la final pasada pese en el ambiente y en la tensión de un encuentro en el cual la actuación del arbitro Patricio Loustau será seguramente más observada que la de los 22 jugadores que lo protagonizarán.En lo estrictamente futbolístico, para los dos equipos es un partido clave. Para Boca porque por historia y por razones económicas no puede quedar afuera de la Copa Libertadores. Y para Central, porque después de la derrota por 1 a 0 de local en el clásico de Rosario ante Newell's, ahora solo le queda vengarse de aquella final perdida.Los dos saldrían con variantes con respecto al triunfo de Boca ante Temperley por 4 a 0 y a la igualdad de Central ante Huracán por 1 a 1 en Parque Patricios.El entrenador Guillermo Barros Schelotto dispondrá el ingreso de Jonathan Silva por Frank Fabra y en lo que sería la variante más importante, el colombiano Wilmar Barrios haría su debut desde el comienzo en lugar de Walter Bou, pasando a jugar de doble cinco con Pablo Pérez. De ese modo, no se cambiaría el esquema 4-2-3-1 ya que Rodrigo Bentancur jugaría más adelantado y Carlos Tevez será el centro delantero.Central, dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, presentaría nueve cambios con respecto al del sábado pasado ya que en esa ocasión lo hizo con una formación alternativa. Su única duda sería la participación del colombiano Teo Gutiérrez, quien no viene rindiendo en buen nivel, o la inclusión de Germán Herrera para ser el acompañante del capitán Marco Ruben.