Adrian Perez: Listas de Biondini: "esto me huele a estafa"

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio, Adrian Perez, habló con Luis Novaresio sobre las listas de Biondini, mirá lo que dijoREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTESListas de Biondini: "La ley de Primarias establece que hay que pagar por cada lista, después tendrá que rendir cuentas del gasto por la impresión de boletas, pero sí recibe un monto alto y es un partido que uno no está cerca de lo que piense. Nosotros debemos cumplir con la ley."-Es una estafa porque no va a imprimir las boletas: "El tema de imprimirle las boletas se puede pensar en una próxima elección, ahora no. Los partidos se imprimen sus listas y después la Justicia controla los gastos. Nosotros debemos cumplir la ley."AUDIO DE LA NOTA-"Hay sanción a los partidos que no hagan una buen a rendición de cuentas."-"Este sistema es arcaico, tenemos que tener la boleta única, o la electrónica que es mucho más razonable. La mayoría de los bloques votaron una reforma electoral."-"Nosotros pedimos una cotización en Casa de la Moneda, y eso se multiplica por el padrón. Biondini se presenta en la provincia de Buenos Aires que es el lugar más grande."- Huele a estafa?: "Creo que sí"- Qué opinas de las Paso?: "Tenía dos objetivos, que los ciudadanos participen de las internas y que se hagan alianza, el tema es que muchos partidos van con lista única."Resalta el sistema de Paso de Chile-"La Justicia tiene que tomar la decisión de no darle el dinero."Luis Novaresio, conductor: "Debería hablar el Dr Juan Manuel Culotta."Gustavo Carabajal, columnista: "No habla nunca."