Agustín D' Atellis: " El valor del dólar hoy estaría en 21 pesos"

Agustín D' Atellis - Candidato a Diputado de Cumplir 25-07.mp3



El Candidato a Diputado de Cumplir, Agustín D' Atellis, habló con Luis Novaresio por la suba del dólar, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES¿por qué el dolar llega a los 18 ?Llega por movimientos especulativos donde el Gobierno elimina regulaciones y quedás supeditado a los especulativo del mercado. Una economía como la argentina no puede tener el cambio desrregulado porque quedás a merced del mercado. Esto va a tener traslado a precios. Para este Julio estamos por arriba de un 2% las proyecciones y para Agosto vas a tener una inflación por arriba.Novaresio: ¿ El estado puede evitar que cada vez que aumente el dólar se traslade a precios?AUDIO DE LA NOTAD'Atellis: Podría en un momento en particular, convocando una concentración y plantear un acomodamiento del tipo de cambio.Si lo haces liberado a la fuerza del mercado, vas a tener traslado a precios. Si estás en una recesión el impacto es diferente. Más allá de lo especulativo, por un tema de estructura productiva, dependiente de las importaciones y no lo podés negar. Recuerdo haber discutido con Alfonso Prat Gay. El me decía que el valor del dólar estaba instalado en los precios y no era así.Novaresio: En este marco de juego económico ¿ Te imaginás un precio de dólar a fin de año?D'Atellis: Acá hay dos cosas, una los riesgos son altos porque tenes un vencimiento de lebacs después de las Paso.Si vos tomás el valor del dólar después de la devaluación y calculás la inflación acumulada, tendría que estar hoy en 21 pesos.