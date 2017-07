Antonio Caló: "El trabajador en cuatro meses recibe un 25 por ciento de aumento"

Antonio Caló - Titular de la UOM 02-06.mp3

El titular de la UOM, Antonio Caló, habló con #Novaresio910 sobre el aumento del 25%REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESRodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "San Lorenzo pondrá el mismo equipo que con Racing, pedirá el artículo 225."Antonio Caló, Titular de la UOM: "San Lorenzo tiene que salir a ganar, no le debe dar los puntos a River para que Boca no salga campeón. Yo no me enojo si sale campeón Huracán."- Paritaria: "Fue un buen acuerdo, nosotros teníamos un dos por ciento acumulado del año pasado, el trabajador en cuatro meses recibe un 25 por ciento de aumento y dos pagos extras de dos mil pesos cada uno."-"Fue un arreglo satisfactorio a como está la situación. Las empresas metalúrgicas están trabajando al 60 por ciento."AUDIO DE LA NOTA-"Esto es una negociac ión privada, es con una empresa, el Gobierno puede decir cuál es el número de la inflación, pero no conoce los salarios. Si vos me decis un 18 por ciento sobre un salario de 30 mil pesos está bien, pero de 10 mil pesos es poco. Con el aumento del 25 por ciento ganarán 13.500 pesos."Inflación: "Si el Gobierno baja la inflación aplaudo, es el peor impuesto que pagan los trabajadores, la inflación sube todos los días y nosotros discutimos los salarios una vez al año."-"Ojala que al país le vaya bien y no tengamos que hacer más protestas. En octubre tenemos elecciones y yo jugaré para el peronismo. No hay que especular con el país."-"La UOM juega con el compañero Florencio Randazzo."- Reaparición de Cristina Fernández: "La política es así, había pol íticos que se odiaban y ahora están juntos. Esperemos que este Gobierno haga lo que prometió y nosotros tenemos que pelear en las elecciones."-"Si veo posible la candidatura de Cristina Fernández, la política es su pasión. Tendrá que participar en las Paso y nosotros nos alinearemos detrás de quién gane."