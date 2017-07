Ariel Sujarchuk: "Yo espero que Cristina Fernández sea candidata"

Ariel Sujarchuk - Intendente de Escobar 19-06.mp3



El Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, habló con Luis Novaresio, mirá lo que dijoREPASA LAS MEJORES FRASES-"Mañana hay un acto de Unidad Ciudadana por el día de la Bandera, la oradora será Cristina Fernández en Arsenal. Se expresará la propuesta electoral de nuestro Frente."-"Yo espero que Cristina Fernández sea candidata, pero lo decidirá ella. Tenemos que saber que esta elección no es a Presidente, es a legisladores, los que crean que la gestión de Mauricio Macri fue buena votarán a Cambiemos, los que creen que hubo una catarsis de ajuste, más inseguridad tenemos una oposición clara y con propuesta."-"Cristina no abandonó el Partido Justicialista, sino que decidió no entrar en interna para que no se derive en cuestiones personales."AUDIOS DE LA NOTA-"Yo soy apoderado del PJ y apoyo al Frente. No voy a renunciar."-"Hay que discutir los problemas de la gente, no el tema del PJ. Los que quieren al PJ saben qué hacer, los que están estimulados por el Gobierno harán lo que le convenga al Gobierno."-"A los bebes les sacaron el Qunitas, a los chicos de la primaria la Netbook, a los del secundario el ProGreSar y el primer empleo, a los más grandes el financiamiento a las universidades y los programas culturales, a la familia el ProCreAr, y aumentaron las tarifas. Al trabajador le sacaron las paritarias, los topes a las indemnizaciones de la ART y ahora se viene la flexbilización laboral, a la industria los créditos del bicentenario, las Repro abrieron la exportación, a los comercios les sacaron el Ahora 12 y bajan las ventas, a los abuelos los medicamentos de PAMI, a los discapacitados las pensiones. A esto tenemos una propuesta."Luis Novaresio, c onductor: "En el caso Qunitas se le sacó al proveedor que la tenía por corrupción, en ProCreAr hay un nuevo censo, en otros casos tiene razón."Ariel Sujarchuk, Intendente de Escobar: "Sube la mortalidad infantil, que cambien los proveedores si hubo corrupción. Para mí el que no está de acuerdo tiene que expresar contenidos, no es sólo oposición."-"Cuando uno vota de manera legislativa vota toda la lista. El conjunto escribe la lista."-"Mi palpito es que se presenta Cristina Fernández."