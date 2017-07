Carlos Burgueño: Dólar: "No hay que asustarse, no habría problemas"

Carlos Burgueño - periodista 05-07.mp3

El periodista, Carlos Burgueño, habló con Luis Novaresio por la suba del dólarREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"El dólar como decía Bulat es un precio y se determina por la oferta, la demanda, y las expectativas. Cuando hay una oferta quieta y más demanda suben los precios. La demanda se da porque se pagó el aguinaldo, por las elecciones y porque no renovó el Banco Central todas las lebacs. Algunas empresas también cambiaron de cartera."AUDIO DE LA NOTA-"La compra de dólares está liberada y se hace desde tu casa."-"Nuestros amigos sojeros hacen el uso del silo bolsa."-"No hay que asustarse, no habría problemas con el dólar, los problemas de la economía pasan por la inflación, porque la Argentina no crece, y la pobreza se mantiene."-"Ayer los funcionarios nos decían que no hay problemas, está controlado, si hubiera problemas el Banco Central prende la aspiradora. Ahora los amigos sojeros venderán."