Carlos Rinzelli: "No puede desaparecer un avión, puede haber pasado que se haya desviado al Delta y cayó en el agua"

Carlos Griseldi - comandante y analista aeronáutico 26-07.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES¿es normal que no se encuentre el avión?Carlos Griseldi: "No, absolutamente. Pensá que este avión despegó de san Fernando en la cual se le manifiesta que no está viendo en el radar la representación del avión que tiene que ver con un trabajo solidario. Se produce una doble falla en la comunicación. No puede desaparecer una avión, puede hacber pasado que se haya desviado al Delta y cayó ahí en el agua o en la tierra o en algún lugar inhóspito que todavía no se allanó".AUDIO DE LA NOTA