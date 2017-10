Carrascosa: Caso María Belsunce "Estos fiscales tienen los huevos bien puestos"

Carlos Carrascosa - viudo de María Marta García Belsunce 10-10.mp3

Asesinato de María Marta García Belsunce: "Estoy emocionado con todo esto, porque la causa prescribía y quiero saber antes de morirme quién mató a mi mujer. No sé si los dos que llaman a indagatoria son los culpables o no, pero que se mueva la investigación para que no prescriba es positivo."-"El Tribunal de Casación que me absolvió dijo que la investigación fue un desastre. Los dos fiscales nuevos lo que hicieron fue leer y decir que hubo cosas que no se investigaron, los admiro porque tienen los huevos bien puestos."-"No le puedo decir lo que pienso, la Justicia lo determinará. Yo posiblemente tenga el convencimiento de quién la mató, pero no lo puedo dec ir. Evidentemente a mi casa entraron a robar, era la época del corralito, además María Marta era tesorera de las damas de Pilar, los viernes tenía la caja chica en su poder."