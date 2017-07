Claudio Chiqui Tapia: "Estamos tratando de darle a la selección argentina las herramientas para poder clasificar"

El Presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, habló con Luis Novaresio sobre el fallo del TAS, mirá lo que dijo



Presentación de la AFA para sacar los puntos a Chile: "Nosotros participamos de la audiencia, expusimos y tenemos esperanza en que cambie el fallo. Ariel Reck y otro de los abogados me decían que el semblante de los dirigentes de Chile no era el mejor . Esto nos permitirá tener otro lugar en la tabla."



-"Chile se vio beneficiado por un fallo deportivo. Estamos tratando de darle a la selección argentina las herramientas para poder clasificar. El fallo sería importante para recuperar nuestro lugar. Igual nos quedan cuatro finales."



- Doping de River: "Nos sorprendió, creemos que todas las instituciones tienen los mejores cuerpos médicos. Obvio que no nos gusta, pero tenemos que tener credibilidad en la institución y en los profesionales. Cuando dec& iacute;a que había siete más era medio imposible. Los medios potencian rumores."



- Amistoso de la selección nacional: "Nos reunimos con la empresa que organiza los partidos, Bolivia lo está analizando. Si Bolivia no puede no se hace. Nos hemos reunido con el Ceo de la Super Liga, después con la televisión, queremos armar la grilla para sacar las especulaciones. Teniendo un fixture previsible los equipos pueden organizar las cosas."



-"Para mí Argentina clasifica para Rusia. Todos tenemos que recuperar el patriotismo futbolero, demostrarles el respaldo."



-Visita a Fontanet: "Jorge Sampaoli tiene su vida privada, yo si tengo un amigo en esa situación iría, debemos ser respetuosos de las decisiones de cada uno."