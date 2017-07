Claudio Zuchovicki: "El problema no es la deuda, sino el déficit fiscal"

Claudio Zuchovicki - Economista 21-06.mp3

LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Decisión del Morgan Stanley: "Había muchas expectativas de ser emergentes, es decir cambiar la calidad del inversor, los países emergentes pueden comprar los fondos de pensión y a largo plazo. Los que son fronterizos compran sólo los especulativos. Argentina es fronteriza."-"Fue una decisión política más que económica, aprueban los cambios de la Argentina pero no lo ven firmes. Seguramente esperará las elecciones."-"En el día a día no influye esto, si la economía financiera no te ofrece intereses es dificil que arranque la economía real. Las inversiones vendrán cuando haya estabilidad."-"En bonos somos emergentes, esto no afecta al mercado de bonos y deuda. Afecta a los que ahorran en acciones."-"El problema no es la deuda, sino el déficit fiscal, el tiempo es relativo porque el riesgo es del emisor, si a la Argentina le va bien puede sacar el bono, tampoco es mucho el monto. La tasa es alta. Argentina lo puede cancelar antes."AUDIO DE LA NOTA