Daniel Arroyo: "La tendencia es mala, los chicos van a crecer y habrá más pobreza en la Argentina"

El ex Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló con Luis Novaresio sobre la pobreza en la ArgentinaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Que opinas de la inseguridad: "Es tremendo lo que pasa con los menores, yo conozco los Institutos de Menores de la provincia de Buenos Aires, y las situaciones son diversas. Por un lado tenes la relación de que la mitad de los chicos son pobres y la inseguridad, hay mucha dificultad cotidiana, pero por otro lado, tenes bandas armadas, mayores que usan a los menores. El gran tema de la Argentina son los jóvenes, tenemos 30 por ciento de pobreza en general y 47 por ciento en los niños."-"La tendencia es mala, los chicos van a crecer y habrá más pobreza en la Argentina si no se hace algo."AUDIO DE LA NOTA-"Para mí está todo relacionado, hay falta de horizonte para los jóvenes, la mitad de los chicos en la Argentina no termina e l secundario. La desocupación en la Ciudad es 9 por ciento en general pero 20 por ciento en los jóvenes."-"Todo empeora porque las cosas aumentan, hay menos changas, comienzan las deudas y se genera tensión. La situación social empeora. El informe de Unicef muestra que la pobreza tiene cara de joven y de mujer. Cuando no alcanza la mamá pone más atención en los chicos, y los más grandes están peor. Lo que rescate es que siempre se manda a los chicos a las escuelas."-"Con lo que hacemos no vamos a resolver los problemas, el sistema está agotado, no sirve aumentar los planes sociales. Para mí hay que decretar la emergencia alimentaria, bajó consumo de leche, hay más chicos en comedores, más obra pública de pico y pala, brutalmente masiva para los jóvenes, como todas las familias deben plata tenemos que hacer un sistema de cr édito más bajo no bancario."Luis Novaresio, conductor: "Para mí Arroyo tiene todos los argumentos, sabe lo que dice."Gabriel Ziblat, columnista: "Todos los gobiernos aumentan los planes sociales."Luis Novaresio, conductor: "Sería bueno que se sienten con Arroyo, Carolina Stanley."Rodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "Yo le quiero dejar a Mateo la ciudadanía italiana, porque creo que no hay salida acá por eso quiero que si tiene posibilidades se pueda ir."