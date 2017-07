Daniel Indart: Aumento del combustible: "Los camiones andan un 25 por ciento menos en las rutas, eso es un índice de la economía"

Daniel Indart - presidente de FADEEAC 04-07.mp3

El presidente de FADEEAC, Daniel Indart, habló en #Novaresio910 y enteráte si el aumento de combustibles va a repercutir en las góndolasREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESAumento del combustible: "Nosotros sabíamos que iba a haber un aumento, creíamos que no se iba a hacer porque se habla de bajar los costos logísticos y esto repercute. Es un componente junto con el salario en la composición de nuestra tarifa. En el salario aún no llegamos a un acuerdo."-"Nada ayuda para bajar los costos y competir en la Región, entre el salario y combustible representa el 73 por ciento de nuestro costo."AUDIO DE LA NOTA-"Nosotros vemos que se debía sincerar la economía, pero están afectando a los trabajadores. La situación económica esperamos que mejore de manera lenta, el transporte de granos tuvo mejoras, mejora la industria automotriz y el Campo."-"Los camiones andan un 25 por c iento menos en las rutas, eso es un índice de la economía. La línea blanca no se mueve."-"A veces no debería sentir la gente el aumento en la góndola, lo que pasa que se especula cuando hay aumento del combustible."-"La presión tributaria al transporte de carga es muy importante."