De Mendiguren: "Esto ya lo vivimos con Martínez de Hoz"

El diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren, habló con Luis Novaresio sobre la caída del consumoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESCaída del consumo- En oposición los dichos de Nicolás Dujovne: "Esto ya lo vivimos, siempre se nos promete un futuro alentador, siempre tenemos que hacer un poquito de esfuerzo más; yo creo que nos están vendiendo el pasado como futuro. Cuando ves que un país no puede producir y está importando chauchas de Bélgica, leche, manzana. Ayer estuve en Magdalena, y me decían que traíamos cerdos de Dinamarca. Todo esto dice que algo pasa."-"El sector del pollo tuvo un aumento del costo del 35 por ciento en dólares."-"Se trae pasta de dientes de Gran Bretaña, los espirales son de Indonesia. Esto quiere decir que hay un desequilibrio en la economía, no es culpa del productor. Traes frutas y vino de Chile, Francisco Cabrera se enojó conmigo, me dijo que era ignorante, que era un 1 por ciento nada más lo que se traía."-"Hay una bicicleta financiera en Argentina que genera que ingresen los capitales a la especulación financiera. El año pasado se llevó el 27 por ciento de interés en dólares."-"Esto de Cambiemos no tiene nada, sigamos con la política de Martinez de Hoz y Domingo Cavallo."AUDIO DE LA NOTA- Crisis en Pepsico- Cresta Roja: "Esto ya lo vivimos, de la bicicleta financiera se sale mal o peor. El productor de Río Negro para mandar la manzana tiene una presión tributaria el doble que Chile, además gasta en la seguridad del camión, todo esto hasta que sea caro. Francisco Cabrera lo que debe hacer es hablar con el productor y hacer juntos la transición."-"Hoy el Campo que tuvo ciertas ventajas, anda bien con los granos, pero se debe agregar valor y quiere transformar el grano en carne, leche, están muy mal. No sigamos el ejemplo de Martinez de Hoz."- Nicolas Dujovne es Martinez de Hoz?: "No, ellos están convencidos de esto, pero no leyeron la historia Argentina. El turismo tuvo déficit el año pasado. Esto se llama una macro economía desordenada."Luis Novaresio, conductor: "Vos podes coincidir o no, pero no podes arrasar con todo, abris importación de todo?. Supongamos que no es competitiva la industria del vino, qué haces, los ayudas o los liquidas?.Rodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "Para ser competitiva es necesaria la flexibilización laboral?Luis Novaresio, conductor: "Para mí hay que discutir cuestiones laborales, el tema es si es más de lo mismo."-" ;Reforma laboral e impositiva se tiene que debatir."-"Nos informan los oyentes que traen manteca y peso de Uruguay."Rosario Bigozzi, columnista: "De Mendiguren protege la industria nacional."Luis Novaresio, conductor: "Holanda es el que más importa y el que más exporta."-"Para mí hay que privilegiar el Campo, pero hay que tener una industria alimenticia."Rosario Bigozzi, columnista: "Pepsico tiene un conflicto fuerte porque quiere trasladar la empresa a Mar del Plata, mientras tanto traen los productos de Chile, el vino viene de Chile."