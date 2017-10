Dellaqua: Paro en Aerolíneas Argentinas y Austral: "mañana no va a volar ningún avión ni de Aerolíneas ni de Austral

Mario Dellaqua, presidente de Aerolíneas Argentinas 30-10.mp3

Sobre el paro en Aerolíneas Argentinas y Austral: "Efectivamente mañana no va a volar ningún avión ni de Aerolíneas ni de Austral. Es un paro que nos complica muchísimo la operación. También, por una medida de la gente de pilotos de aerolíneas están parando todos los vuelos internacionales. Estamos reprogramando a todos los pasajeros. Tenemos reprogramados al 70% del mercado doméstico"."Los gremios le han dado instrucciones a todos los comandantes de aviones. Así va a ser desgraciadamente. No es la manera que nosotros tenemos para dialogar y llegar a un acuerdo"."Ojalá que los dirigentes gremiales se den cuenta de lo que es tán haciendo, perjudicando a todos los pasajeros y empleados, porque la verdad es que el día de mañana no se va a pagar. Esperemos que haya cordura y sigamos negociando durante todo el año"."Estamos tratando de defender el salario contra la inflación. Hemos hecho una oferta del 16% con clausula gatillo, que con una recomposición que se hace por lo que se pagó el año pasado le lleva al empleado un 20% del salario sobre el bolsillo"