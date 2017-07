Desvían un vuelo de Aerolíneas Argentinas para salvar la vida de un niño

Pablo (Seneguetti) - Primer oficial de vuelo de Aerolíneas Argentinas 02-06.mp3

Pablo (Seneguetti) - Primer oficial de vuelo de Aerolíneas Argentinas, habló con Luis Novaresio, se refirió al dramático aterrizaje por un niño de 8 años tuvo un problemas de neumotóraxACÁ LAS MEJORES FRASES DE LA NOTA-"Estuve en el vuelo que tuvo la suerte de asistir a Matías."-"El jefe de Cabina nos dijo que había un chico de 8 años con un serio problema de salud, primero, por protocolo, se piden médicos abordo, aparecieron 4 y uno era especialista en lo que ocurría, entonces se diagnóstico y tomamos la decisión, tuvimos la suerte que estábamos cerca de Santa Cruz de la Sierra que es una destino que tiene gente de Aerolíneas Argentinas y se terminó dando tomo bien, declaramos la emergencia y nos esperaron con todos los servicios."-"Yo no conozco el detalle médico pero sé que era complicado. Por supuesto los aviones de Aerolíneas Argentinas tienen los mejores equ ipamientos de primeros auxilios, se usó todo para dar la primera asistencia, gracias a eso y el descenso rápido se lo pudo contener la situación."-"Sabemos que lo intervinieron quirúrgicamente."-"El avión iba repleto, hubo una gran sensibilidad del pasaje y del capitán."-"Lo que hicimos fue protocolar, pedido de médico, diagnóstico y con permiso bajamos."- Si no hay médico como actúan?: "Nosotros tenemos ciertos protocolos y ante cualquiera de esos puntos se establece que bajemos."-"El comandante tiene herramienta legales para extender su permiso de hora de vuelo, en estas circunstancias."-"Tengo 46 años y entre grande a la empresa, hace 6 años que trabajo en Aerolíneas."Luis Novaresio, conductor: "A mí me da orgullo y alegr&iac ute;a Aerolíneas Argentinas."Pablo Seneguetti, Primer oficial de vuelo de Aerolíneas Argentinas: "La Patria es eso, es un pensamiento en conjunto, que haya un proyecto, que se viva bien, en paz."ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA