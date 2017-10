Elena Liberatori: Toma de escuelas: "Es un modo inapropiado de reclamar por un derecho constitucional"

Elena Liberatori - jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad 02-10.mp3

"Lo que dije es que es un modo inapropiado de reclamar por un derecho constitucional. La sentencia tiene que ver con el instructivo que después el Ministerio negó su existencia, no con las tomas."-"Todo procedimiento administrativo por un documento apócrifo porque así lo dijo la Ministra Soledad Acuña, lo derivado tiene un origen que no es legitimo. Por eso los asesores tutelares vinieron a pedirme que cesaran las vías de hecho."-"Yo no dije que las tomas son constitucionales. Debería mos ver como hacemos porque son menores, según la ley."-"Yo pienso que las tomas están interpelando a los adultos."Luis Novaresio, conductor: "Está bien lo que dice, que se haga cargo el Ministerio de Educación de la Ciudad."-"Me preocupa lo que dijo Gustavo Zorzoli, que me cae bien, quien dijo que no iba a hacer la denuncia del chico acusado por presunto abuso."