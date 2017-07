Emilio Basavilbaso: Edad Jubilatoria : "Mi opinión personal es que la edad jubilatoria no debería ser inamovible"

Emilio Basavilbaso - Director de ANSES 31-07.mp3

El Director de ANSES, Emilio Basavilbaso, opinó sobre la edad jubilatoria, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESRecordemos que hoy es mujer de 60 y hombre 65. Esto sería optativo. Emilio, Hola. ¿El gobierno tiene intención de modificar la edad jubilatoria?"."El gobierno presentó el año pasado en el Congreso un proyecto para que en el lapso de 3 años se debate el cambio de edad jubilatoria. Lo que dice la ley es que tiene que formarse una comisión especial y así estudiar todo lo provisional. Aún no hay ningún proyecto concreto y así modificar cosas al sistema"."¿Ustedes cree que hay que moverla?"."Lo ideal es que el sistema sea por edad voluntaria. El trabajador tiene l a opción de seguir o no y pero si sigue va a tener un aumento en la jubilación en el futuro. Para mi no es inamovible. [...] Hay algunas personas que por el tipo de trabajo tienen un mayor desgaste. No sería imponer una edad pero el Estado puede poner incentivos para que continúen haciéndolo".AUDIO DE LA NOTA"¿Cuál sería la edad?"."[...] El cambio en un sistema provisional es tan duro que hay que debatirlo por mucho tiempo. [...] El sistema tiene que ser público"."No vuelven las AFJP, entonces"."Claro. Tiene que ser público y de reparto. [...] Los argentinos tenemos cada vez más hijos entonces tenemos menos aportantes"."¿Qué pasa con lo que cumplen la jubilación mínima que no llegan a los 30 años, van a tener?"."Eso lo resolvimos con una Asignación Universal [...] podrán seguir trabajando y con cobertura de PAMI"."En tiempo donde se cierran las fuentes laborales, extender la vida de los mayores ¿no nos afecta por capacidad de trabajo?"."Primero yo dije que tiene que ser optativa [...] y segundo que cuando hacen aportes los pierden entonces si se puede hacer una modificación le convenga el hacerlo"."Pero también no les alcanza la jubilación [...] ¿Después de las elecciones entra el proyecto?"."No porque lleva 3 años y es un gran debate"."Muchas gracias, Emilio".