Emilio Basavilbaso: "Se entregarán creditos de 5 mil pesos a devolver en 2 años para los que tienen AUH"

Emilio Basavilbaso - Titular del Anses 17-07.mp3

El titular del Anses, Emilio Basavilbaso, habló en #Novaresio910 y se refirió a los creditos para los que cobran la AUHREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESCrédito del Anses: "Esta semana sale la línea de créditos por decreto del Presidente Mauricio Macri, que le da la posibilidad a beneficiarios de asignación universal por hijo, pensión no contributiva a tener un crédito seguro de Anses, con una tasa por debajo del Mercado."-"Son créditos a devolver en 24 meses de 5 mil pesos por hijo. El dinero se pone donde cobra la asignación familiar, la cuota es de 260 pesos por mes. Para los que tienen pensión, si piden 30 mil pesos a 36 meses, deberían pagar 1200 pesos de cuota."AUDIO DE LA NOTA-"Hay jubilados que cobran el crédito Argenta, viene bien para consumos como heladeras, y lo bueno es que lo sacas por Anses que tiene tasas más bajas."-"Para solicitar el crédito Argenta lo podes hacer por el 130 o por la página de Anses. Luego al tener un turno va a la oficina y hace el trámite."-Es una estrategia para aumentar el consumo?: "Nosotros lo que queremos mostrar es que nuestro gobierno ha ampliado la ayuda social en un 40 por ciento"-"Queremos ayudar a toda la gente que está en una situación dificil. Este es un camino."-"No se debe decir para qué se usa, no tiene condiciones, cada uno puedo elegir en qué consumirlo."- Tapa de Página/12- Anulación de AUH: "Es falso, hemos ampliado la AUH, por primera vez Anses salió a buscar a la gente a sus casas para que cobren la AUH. Lo que sí sucede es que se respeta la condicionalidad, los niños que la cobran deben ir a la escuela y tener las vacunas en regla."-"Hicimos un estudio con Unic ef, UBA y la Universidad de La Plata que demuestra que gracias a la AUH aumentó la permanencia de los chicos en las escuelas."-"Lo que se redujo fue por no cumplir las condiciones como pasa todos los años."Rosario Bigozzi, columnista: "El Gobierno decidió sacarlo por decreto para que no demore en el Congreso, que casi ni funciona."