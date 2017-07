Esteban Bullrich: "Para mí era una buena medida de María Eugenia Vidal, no da igual que se pierdan días de clases."

Esteban Bullrich, - pre candidato a Senador por Cambiemo 17-07.mp3

El pre candidato a Senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, habló con Luis Novaresio y dijo "Nosotros en la Ciudad cuando tomaban escuelas usamos el receso para recuperar los días de clases perdidos"REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESUna vez me enojé con Sandra Arroyo Salgado, porque ella dijo que nadie de la gendarmeria vaya a la Panamericana después que Sergio Berni había desalojado. Ella no puede decidir sobre seguridad."Esteban Bullrich, precandidato a Senador por Cambiemos: "Hay que recuperar los días de clases, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló la decisión del Juez. Nosotros en la Ciudad cuando tomaban escuelas usamos el receso para recuperar los días de clases perdidos. Para mí era una buena medida de María Eugenia Vidal, no da igual que se pierdan días de clases."-"No se estaba violando ningún derecho a los docentes, lo vamos a demostrar en la Justicia."- Pinedo dijo que es posible que Cristina Fernández vaya al Senado: "Para mí lo importante es confirmar el cambio en los Argentinos, si Cambiemos logra seguir construyendo este equipo y María Eugenia Vidal puede seguir luchando contra las mafias, el narcotráfico y la pobreza."AUDIO DE LA NOTA- María Eugenia Vidal dijo que no es la muerte de nadie perder una elección: "Lo importante es que la provincia tenga la posibilidad de seguir incorporando miembros al equipo. Que la gente que confía en el Gobierno, que María Eugenia está liderando un cambio, nos apoye."- Se juega la reelección de Macri?: "Es importante pero es una elección de medio termino, si Macri es reelecto no es acá. Nosotros estamos trabajando para consolidar el cambio. Es ver cuánta gente está convencida que el cambio es para siempre."- A quién le compras un auto usado, a Cristina Fernández o a Sergio Massa: "Se lo compraría a Mauricio o a María Eugenia, o andaría en bicicleta."-"Durante mucho tiempo vivimos en una Argentina para pocos, de mentira, no miraría para ese lado. El foco es que las cloacas se hagan."- No van a confrontar con Cristina Fernández?: "El problema de la Argentina no son los candidatos, sino el transporte público, los caminos de tierra, las cloacas."- Como vio las campañas de los otros candidatos: "No voy a mirar al costado, no es mi foco, hay que mirar a los bonaerenses convencerlos de Cambiemos."- Estarías en un debate: "Si debato con vos..., no tengo drama, lo manejarán los equipos de campaña."