Eugenio Burzaco: "Si la intendencia de Lomas de Zamora es victima, lo va a determinar al justicia "

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, habló en #Novaresio910 sobre los allanamientos en La SaladaREPASÁ LAS MEJORES FRASESLa Salada: "Hay una decisión política de ir a fondo, un fiscal gral de la provincia hizo que muchas causas que estaban dispersas se unan, porque gendarmes y fuerzas provinciales investigaron, hubo escuchas. Nosotros queríamos terminar con las mafias de cuajo, siguen los allanamientos y la investigación. Queremos terminar con la extorsión y la violencia que estaban naturalizadas."-"Nosotros pensamos que ocurrió algo similar a lo que se estableció en Once, Avellaneda, que se establezca un lugar, se regularice todo para evita otras irregularidades, queremos preservar el trabajo de la gente pero hacerlo de manera formal. Ahora el Municipio y la provincia deben trabajar."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA-"La investigación se llevó adelante dentro del Ministerio de Seguridad de Provincia y Nación, la Intendencia ofreció la maquinaría para sacar la Feria."- La intendencia de Lomas de Zamora es victima?: "Eso lo va a determinar al justicia. Ayer detuvimos dos policías Bonaerenses, un ex policía Federal y uno de Prefectura."-"Ahora hay un proceso de ordenamiento, porque la gente no debe violar marcas, ni usar material que viene de la trata de personas."