Eugenio Semino: Ganancias "El ex presidente debería estar afuera porque es una pensión de ex presidente."

Eugenio Semino - ombudsman de la tercera edad 03-07.mp3

El ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, habló con Luis Novaresio sobre la polémica por el pedido de no pago de ganancia del ex presidente De la RúaREPASÁ LAS MEJORES FRASES"En La Nación veo que Fernando De la Rúa pide que el Tribunal fiscal lo exima de pagar ganancia por su pensión."AUDIO DE LA NOTAEugenio Semino, ombudsman de la tercera edad: "Es muy controversial, en lo que tiene que ver con las jubilaciones, hay un caso que plantea que un jubilado se exima de pagar ganancia, porque tributó en su vida activa; pero esto sería un beneficio ordinario. El ex presidente debería estar afuera porque es una pensión de ex presidente."-"Los jubilados pagan ganancia y recién ahora hubo un fallo a favor de un jubilado. Mire hay jubilados que al cobrar el retroactivo por un mal pago del Estado deben pagar ganancia."Luis Novaresio, conductor: "Los jueces que deciden si debes pagar ganancia, no pagan."-"A los maestros no se les puede reconocer lo perdido el año pasado, pero sí a los petroleros. Hay que poner una norma que diga la misma vara para todos, si le pedis un esfuerzo extraordinario a la gente, pedile a los demás también."