Fernando De Andreis: "Recibimos una herencia espantosa"

El secretario gral de la presidencia, Fernando De Andreis, entre otras cosas habló de la pesada herencia en #Novaresio910 -REPASÁ LA NOTA-Residencia de Olivos: "El viernes junto con Jorge Macri y por decisión del Presidente vamos a avanzar en tirar el muro de la residencia de Olivos, en la calle Maipú así abrimos la quinta al Barrio generando un espacio de verde para que lo puedan disfrutar los vecinos. La idea es abrir el patrimonio del Estado a los verdaderos dueños que son los argentinos."-"El muro lo puso López Rega, antes no tenía, Cristina Fernández cerró la plaza Colón, la idea es abrirla también."- Seguridad sin muro: "Analizamos la seguridad y la obra va a responder a los planteos de Casa Militar. La reja es más segura que el muro."< br />- Cristina Fernández será candidata?: "Nadie lo sabe, ni ella, nosotros vemos que hay un espacio opositor que no está definido. Todo esto muestra que hay incertidumbre. A nosotros no nos cambia, nosotros tenemos puesto todo en resolver los problemas que nos dejaron, Cristina Fernandez, Florencio Randazzo."AUDIO DE LA NOTA- Sergio Massa y Cristina Fernández son lo mismo?: "Sí, responden a la misma matriz, fueron irresponsables y parte de los Gobiernos más corruptos. Dejaron cepo cambiario, un 30 por ciento de pobreza, bajas reservas, con una economía que no crece, empleo en negro, estancado, indices malos en educación. Lo más productivo que podrían hacer es arrancar con una autocrítica y decir que harán."-"No da lo mismo salir primero que segundo en las elecciones, nosotros queremos ser la fuerza política más votada, ya que tenemos una minor&i acute;a en el Congreso, aunque nunca tendremos mayoría. Hoy somos optimista en el escenario de octubre."- Inflación: "Es muy difícil, Argentina hace 60 años que sufre el tema de la inflación, el año pasado fue 36-37 por ciento, lo importante para nosotros es la tendencia. Vamos a tratar de cumplir en el segundo semestre el 17 por ciento como dijo el Banco Central."- Entonces el segundo semestre que hablaban es de este año, no del año pasado?: "Un buen comentario. Yo hablaba de la baja de la inflación. Creo que la economía ha mejorado, la herencia fue desastrosa."- Esteban Bullrich es el candidato en la provincia de Buenos Aires: "Es uno de los nombres, no está definido."