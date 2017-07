Fernando Chino Navarro: "Hay que ganarle a Macri las elecciones en octubre para frenar el ajuste."

Fernando Chino Navarro - dirigente del Movimiento Evita 26-05.mp3

El dirigente del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, habló con #Novaresio910 sobre la unión del PeronismoESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA- Discurso de Monseñor Poli: "Fue duro pero expresa la realidad que se vive en los barrios más humildes, debemos todos construir una Argentina donde reine la equidad y no la ganancia"- Florencio Randazzo se presenta en las Paso: "Las Paso es una gran oportunidad para reconstruir el Peronismo, y Randazzo es un buen candidato para construir una mayoría grande y frenar el ajuste que Mauricio Macri previene para después de las elecciones en caso de ganar. Hay que ganarle a Macri las elecciones en octubre para frenar el ajuste."- Candidatura de Cristina Fernandez: "La Crisis del Peronismo por la derrotas se resuelven debatiendo, haciendo propuestas, no alcanza con decir que Macri está haciendo sufrir al pueblo argentino. Las Paso nos permite reconstruir la unidad."- No hay lista de unidad entre Cristina Fernández y Randazzo: "Las Paso nos da la posibilidad de elegir en una primaria abierta, sería un error descartar la herramienta."-"Hay una desigualdad que exige a la Oposición que se haga cargo de la defensa de las personas que sufren esto. Hay que hacer acciones que revaloren el salario, terminen con la inseguridad-"Cristina Fernández fue presidente, es una gran dirigente, sería muy bueno que el Peronismo presente a sus mejores dirigentes."-"Es una ley que se debe hacer las Paso."-"No sería saludable que haya una lista única en el Peronismo."