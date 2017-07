Fernando Sigman: "El 70 por ciento de las adolescentes te dicen que hubieran preferido tener el hijo en otro momento"

Fernando Sigma - especialista de Salud en Unicef 11-07.mp3

El especialista de Salud en Unicef, Fernando Sigma, habló con Luis Novaresio sobre los embarazos precocesREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTESEmbarazos precoces: "Hay imposibilidad de las chicas en decidir como cuidarse en las relaciones, primero por decisión de su pareja o no tener educación sexual. Muchas veces es por no tener acceso a los métodos anticonceptivos."-"Existe un programa de salud sexual y métodos anticonceptivos en todos los centro de salud, muchas veces la población no lo sabe."-"Las situaciones de abuso sexual son muy comunes, se da en tres mil nacimiento de chicas menores de 15 años."AUDIO DE LA NOTA- "Yo no sé en cuanto influye la religión en el tema de educación sexual, pero hay dificultades en implementar la ley de educación sexual. Es importante que las personas sepan para poder decidir. El 70 por ciento de las adolescentes que son madres te dicen que hubieran preferido tener el hijo en otro momento."-"En el grupo de menores de 15 años hay riesgos claros, como mayor probabilidad de tener hijos prematuros y después los riesgos de no haber completado la educación."Lee los datos de Unicef sobre pobrezaRosario Bigozzi, columnista: "El 15 por ciento de los nacimientos que se dan en Argentina surgen de embarazos adolescentes."