Gastón Larramendi: Caso Pepsico: "La actuación de la policía está dentro de protocolo"

El Fiscal de Vicente López, Gastón Larramendi, habló con Luis Novaresio sobre el conflicto de PepsiCoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESNo estamos feliz con el desarrollo del desalojo de ayer. El marco del lanzamiento se da después de tres delitos, usurpación de propiedad de la planta de Pepsico, amenaza de los directivos de la empresa y daño. El código procesal de la provincia de Buenos Aires tiene diferentes alternativas para resolver el conflicto."-"Desde el 26 se trató de hacer mediaciones, pero nunca hubo una representación de los trabajadores para hacer un dialogo."-"No hay detenidos."AUDIO DE LA NOTA-"Estamos investigando quién lesionó a la policía. Estoy viendo todo el material y veo que se cumplió el protocolo, hubo un mediador, se le dio 6 veces la alerta, ellos sabían lo que iba a pasar. Yo ayer estab a en la fiscalia, frente a Pepsico, les dije que no prendan las gomas porque era peligroso e igual lo hicieron."-"La actuación de la policía está dentro de protocolo, en caso de encontrar un delito se actuará en consecuencia."-"Esto no tiene que ver con la política. Se llevó adelante el desalojo porque era un delito."-"Una persona es responsable por el acto que realiza, en el marco de la causa no tengo acreditado que haya habido ningún trabajador. Tres personas fueron demoradas porque incitaban a la violencia."- Hubo periodistas agredidos: "Le dije a los periodistas que me den la información."Luis Novaresio, conductor: "Para mí ayer faltó una negociación del Ministerio de Trabajo, que estaba ausente, y no pudo evitar que 50 personas no tomaran una fabrica. Los procedimientos los discutiremos después."Gastón Larramendi, Fiscal de Vicente López: "Los políticos que estuvieron en vez de dar paz social, trajeron confrontación. Yo el viernes avisé que había un riesgo, la empresa está en zona residencial y hay tubos de gas. Yo tenía la orden de lanzamiento del martes, y la ejecuté el jueves, trate que depusieran la actitud. Por medio de los abogados intenté negociar."Luis Novaresio, conductor: "Ayer cuando vi a algunos que hablaban de la pobreza y pensaba, estos no gobernaron y dejaron un 30 por ciento de pobreza, ahora de otro lado la ausencia de cintura política de este gobierno es pasmosa. El Ministerio de Trabajo no es sólo para laudar a favor o en contra de un trabajador, sino también la prevención, estoy azorado."