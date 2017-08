Germán Bussi: Decreto para desmantelar ramales :"Es un tema administrativo menor"

Germán Bussi - Secretario de Planificación del Ministerio de Transporte 16-08.mp3

REPASÁLAS FRASES MAS IMPORTANTES"Es un tema administrativo menor, la ley dice que cuando hay que sacar cualquier vía del país se debe hacer un tramite administrativo que termine en un decreto. Como esto compete al Ministerio de Transporte se pasó a esa aérea, pero tiene que ver con una cuestión administrativa."AUDIO DE LA NOTA-"Nosotros estamos recuperando el Ferrocarril de verdad, y estamos haciendo que la infraestructura que está degradada sirva para mejorar el ferrocarril de carga, recuperar el Ferrocarril San Martín de Mendoza - San Juan a Buenos Aires, ver el tema del frenado automático, estamos recuperando vías en mal estado."- Si el Ministro decide levantar una vía, puede?: "Lo podría hacer, no es lo que hacemos. Ahora lo podría hacer el Presidente. En Lacroze hay vías de carga, para la urbanización de un barrio había que sacar vías y para hacer esto había que sacar un decreto presidencial, esto se delega en el Ministerio de Transporte. Es un tema administrativo, no político. La redacción técnica puede traer controversia."-"La realidad es que no cerramos ramales, sino que recuperamos servicio. La política ferroviaria del Gobierno actual está en los hechos."-"El Gobierno anterior desactivó muchas áreas ferroviarias. No estamos desactivando vías. Nosotros vimos que el sistema ferroviario se degradó, que recién los últimos dos años del Gobierno anterior se mejoró el ferrocarril tras lo que pasó, pero no era su política. El Gobierno anterior compró durmientes que no son de calid ad."- Cuándo tendremos el tren de cuatro horas a Rosario o a Mar del Plata: "Más o menos a tres años. Tenemos que saber que todo el sistema está en mal estado."-"Es política del Estado recuperar el ferrocarril. Hace falta hacer inversiones y modificar las inversiones de la gestión anterior."