Germán Garavano: "armarse en defensa propia no es una opción para conseguir seguridad"

Germán Garavano - Ministro de Justicia de la Nación 31-05.mp3

El Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, habló con luis NovaresioREPASÁ LAS MEJORES FRASES- Un chico mata a otro en Pilar: "Es un hecho trágico, el segundo tema importante es el acceso a las armas de fuego. En el Ministerio de Justicia tenemos ANMAC que es el viejo Renar, que está en una campaña fuerte de desarme. Invitamos a la gente que las lleve para que sean destruidas."-"Los accidentes de transito y las armas son las dos causas de muertes más importantes. Tenemos más restricciones en la entrega de armas."-"Hay lobby para que no hagamos controles fuertes. Natalia Gambaro recibe presiones y ataques por poner un examen médico periódicamente y regulado, no como antes que se entregaba el permiso al aire. No se entregan portaciones."-"Yo desaconsejo armarse para defende rse, no es una opción."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA-"Nosotros hicimos una reunión en el Ministerio de Justicia con Unicef y expertos porque tenemos terminada la ley penal juvenil, analizamos que hacer con los jóvenes inimputables que cometen hechos graves, como reinstalarlos. La internación es la opción máxima, después tenes una serie de seguimientos."- Informe de Odebrecht: "Ojala nos den la información, nosotros le estamos pidiendo a la empresa información, ellos dicen que lo que hay es declaración de los arrepentidos y documentación de transferencias. Hay que reconstruir las pruebas. El Gobierno tiene interés que se sepa, me lo pidió Mauricio Macri, queremos saber quién recibió la coima."-"Seguramente la actitud de Alejandra Gils Carbó no alentó para que se sepa la información, además no actúa cont ra la corrupción, ya pasó en el caso de Lázaro Baez. Las fiscalías tienen poco presupuesto."-"Meirelles no podía ser testigo para nuestra ley."-"Nuestros antecedentes como Justicia no nos acompañan, tenemos el caso Siemens, pese a que la empresa dio información y lo mismo con Skanska que la empresa dijo hubo coimas. Todo esto nos hace pensar que no se sabrá nada, pero Mauricio Macri, Marcos Peña, Elisa Carrió están activando la investigación."