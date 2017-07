German Moldes: "Si queremos saber quién estuvo a cargo de la muerte de Nisman quizás no podamos"

AUDIO COMPLETO DE LA NOTA

German Moldes - Fiscal .mp3

AUDIO COMPLETO DE LA NOTA

El Fiscal, German Moldes, hablo con Luis Novaresio sobre la investigación y pericias por la muerte de Alberto NismanREPASÁ MAS MEJORES FRASESGermán Moldes, fiscal: "Yo intervine en la causa de Nisman por el memorándum con Irán, no en esta causa. Esta causa estuvo en el fuero ordinario, con Fein que estuvo presente en la escena de la muerte, se contaminó la evidencia. En esta causa no la tuve."-"Leí la nota de Clarín, son los rumores que se venían escuchando. Sé que hay seriedad en las personas de gendarmería que están trabajando, son del edificio Centinela."- "Si queremos saber quién estuvo a cargo de la muerte de Nisman quizás no podamos, pero si podemos saber si fue suicidio o asesinato."-"Nosotros cuándo muere Nisman, nos propusimos que la denuncia de Nisman a Cristina Fernandez, Héctor Timmerman fuera abierta, pero se negaron, hoy la denuncia se investiga. Otro punto era que se tenga en cuenta el homicidio y hoy se investiga. Estos son dos avances importante."Nisman se suicido o lo mataron: "Se lo contesto en 30 días."