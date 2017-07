Gervasio Muñoz: "El Gobierno Nacional no está de acuerdo en que el Estado regule el precio de algo"

Gervasio Muñoz - referente de inquilinos agrupados 24-07.mp3



El referente de inquilinos agrupados, Gervasio Muñoz, habló con Luis Novaresio sobre la regulación en los precios de los alquileres, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLuis Novaresio: Muchos porteños tiene que invertir la mita de sus ingresos para alquilar, ¿es así?Gervasio Muñoz: Sí, es así y sucede en todo el país y tiene que ver con que no hay ningún tipo de parámetro a la hora de fijar el precio de los alquileres. Es más, hoy algunos medios reflejan las estadísticas que brindó el Gobierno de la Ciudad y yo hoy te podría decir que el año que viene vamos a tener los mismos números. La urgencia de que se vote la ley en el Congreso es importante.Luis Novaresio: hay mucha gente que se va a quedar sin cumplir con la obligación.AUDIO DE LA NOTAGervasio Muños: Claro, es que es algo que se viene viendo hace tiempo y que no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera del proyecto que presentamos que plantea un índice promedio entre inflación y salario y que ese promedio sea el índice por el cual se tiene que actualizar el índice de los alquileres. Ese proyecto tuvo media sanción por unanimidad en el Senado y ahora en Diputados está completamente cajoneado. Venimos insistiendo en la urgencia.Luis Novaresio: ¿por qué crees que no sale de diputados, por qué crees que está cajoneado como vos decís?Gervasio Muñoz: Te soy sincero. El Gobierno Nacional bajo ningún punto de vista está de acuerdo en que el Estado regule el precio de algo. La realidad es que si el mercado sigue imponiendo sus precios y sus reglas vamos a vivir una crisis habitacional muy grande que no es algo que no ha sucedido antes. El año que viene mucha gente se va a quedar sin alquilar.