Graciela Camaño: "ha recrudecido la cantidad de despidos, pero no se justifican los piquetes" "

Graciela Camaño - Diputada nacional del Frente Renovador 29-06.mp3

La Diputada nacional del Frente Renovador, Graciela Camaño, habló en #Novaresio910, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- A mi me toco vivirlo como funcionaria. En el año 2002 era ministra de trabajo. La misera y la pobreza y la falta de trabajo, había protestas y cortes de calles. Hay que tratar de normalizar el país. Es cierto que hay despidos. Y han recrudecido la cantidad de despidos.Novaresio: El gobierno dice es un hecho pre electoral. ¿pero tambien tiene condimento electoral?- Me da la impresion de que ayer fue un caso así. Con nombres que no son habituales. Hay organizaciones que acatan la desición de dejar una vía libre. hace tiempo hay que normalizar esto.Novaresio: en relación al d ebate con Eduardo Amadeo en el COngreso sobre la ley de responsabilidad empresariaAUDIO DE LA NOTA- Nosotros presentamos una ley de estas características en el 2014 porque creemos que es necesaria. No nos pueden correr con que no estabamos.Nosotros empezamos a ver un movimiento extraño en la comisión. Ellos convocan con poco tiempo al tratamiento de esta ley.Convocan a un horario inusual en la camara para el tratamiento.Nos llamo la atención el texto de la ley, que en vez de intentar contener a las empresas. Es muy raro que con un trámite administrativo extraño para tratar de hacer acuerdos fuera del código penal.Todas las mineras por ejemplo estarían afuera de esta ley. Las empresas que se crean para el lavado de dinero estan afuera de esta ley.Los diputados del oficialismo dice que la oposición no estaba para votar la ley.Nosotros colaboramos con todo para que l a ley se pudiera tratar. Cuando advertimos que el oficialismo queria cuarto intermedio nosotros insisitimos en tratar la ley.Entonces el señor Eduardo Amadeo tuittea que no queríamos tratar la ley.Novaresio: Que difícil salir de la mera chicana.- Es muy difícil sesionar. Nosotros este año no vamos a tener sesiones ordinarias si seguimos así.Esta costumbre que viene del kirchnerismo, que ponía una sesión especial con los temas que a ellos les importaba y las demas no se trataban. El macrismo está haciendo lo mismo.