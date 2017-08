Graciela Ocaña: "Los Bonaerenses van a seguir apostando por el Cambio"

Graciela Ocaña - precandidata a diputada de Cambiemos 8-08.mp3

Graciela Ocaña - precandidata a diputada de Cambiemos habló con Luis Novaresio, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Como somos parte todos del mismo proyecto están todos los dirigentes haciendo campaña, desde el Presidente hacía abajo todos caminando. Estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires."- Usted fue Ministra de Cristina Fernández y hoy está con Cambiemos, no es contradictorio?: "No sé por qué, yo estuve en el 2009 y yo denuncié la corrupción de Cristina Fernández dentro de su gobierno, y me fui."AUDIO DE LA NOTA- El Gobierno castiga a Martín Lousteau que fue ministro de economía de Cristina Fernandez: "Cómo que lo castiga, se le dio la Embajada de Estados Unidos, él hizo una excelente tarea, no es un castigo. Nosotros somos parte de Cambiemos desde el 2015. Lousteau a pesa r de no ser parte de Cambiemos fue embajador, no sé cuál fue el castigo."Luis Novaresio, conductor: "Lo critica Mauricio Macri, Marcos Peña, María Eugenia Vidal... Cómo entiende que Cristina Fernández sea candidata?."Graciela Ocaña, precandidata a diputada de Cambiemos: "Ella fue ex presidente, ella en el 2011 sacó un 54 por ciento de los votos. Yo entiendo que según las encuestas todas la ubican en la peor elección, debajo de Aníbal Fernández."-"Nosotros somos parte de un equipo, no creo que haya corte de boleta. La realidad es que los Bonaerenses van a seguir apostando por el Cambio, hay un 70 por ciento de bonaerenses que no quieren mirar para atrás."-"Creemos que vamos a ganar, la elección es en octubre, las Paso son importante, les pedimos que vayan a votar. Ninguno de nosotros usa la pro vincia como trampolín para otro cargo."- Dicho de Eduardo Amadeo sobre Carlos Menem: "Acá hay una Cámara que se ha expresado, Menem tiene una condena firme. Yo había pedido que no sea senador. La Cámara que lo condena pide su desafuero. Lo que pasó con Julio De Vido es muy grave, el Congreso no puede ser un aguantadero. Es una batalla contra la impunidad y la corrupción."-"Yo votaría la expulsión de Cristina Fernández si es electa en el Senado."